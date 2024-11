Jak rozwijać biznes w dobie cyfrowej ekonomii? Wnioski po konferencji Symfonia Digital Day

Cyfryzacja w gospodarce nabiera rozpędu. To nie przypadek, że konferencja Symfonii zbiegła się w czasie z ogłoszeniem projektu Strategii Cyfryzacji Polski do 2035 r., ponieważ potrzeba digitalizacji jest coraz mocniej widoczna. Pokazują to też wyniki Testu Dojrzałości Cyfrowej przeprowadzonego przez PFR, według których 61% firm z sektora MŚP widzi konieczność dalszej cyfryzacji. Kluczowe jest więc, aby dobrze przemyśleć strategię jej wdrożenia w firmie. Takie opinie dominują wśród uczestników wydarzenia.

Budowanie przewagi konkurencyjnej priorytetem przedsiębiorców

„Polska nie zwalnia tempa i szybko nie straci swojej wysokiej konkurencyjności, która pozwoliła nam pierwszy raz w historii w ciągu ostatnich 35 lat stać się europejskim liderem wzrostu gospodarczego. Nikt w Europie od początku transformacji nie rozwinął się bardziej i szybciej niż my. (...) To my jesteśmy, jeżeli nie azjatyckim tygrysem, to polskim orłem, który ten sukces osiągnął.” – podkreślał prof. Marcin Piątkowski z Akademii Leona Koźmińskiego.

Z rozmów prowadzonych przez prelegentów Symfonia Digital Day wyłoniły się kluczowe wnioski dotyczące znaczenia cyfryzacji w podnoszeniu konkurencyjności firm. Omówiono korzyści wynikające z automatyzacji i integracji rozwiązań cyfrowych, które umożliwiają firmom między innymi sprawniejsze reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku.

MŚP potrzebuje mądrych liderów

Prelegenci konferencji podkreślali znaczenie przywództwa w dobie dynamicznych zmian technologicznych, co wymaga przede wszystkim elastycznego podejścia, a także szeroko zakrojonej edukacji i w konsekwencji zmiany sposobu myślenia.

„W zależności od źródła, sukcesem kończy się od kilkunastu po maksymalnie 30% wdrożeń. Za sukcesem lub jego brakiem najczęściej stoją ludzie i ich zdolność do zarządzania zmianą.” – dodała Zofia Dzik, menadżerka i członkini szeregu rad nadzorczych, CEO w Instytucie Humanites – Człowiek i Technologia.

Plan cyfryzacji

Konferencja Symfonia Digital Day była odpowiedzią na mnożące się wyzwania stawiane przed sektorem MŚP. Wydarzenie zbiegło się w czasie z premierą rządowego projektu Strategii Cyfryzacji Polski, który stanowi pierwszy tak kompleksowy dokument, wyznaczający plan transformacji cyfrowej do 2035 roku.

„Zgodnie z zaprezentowanym projektem Strategii Cyfryzacji Polski od 2035 roku 5% PKB zostanie przeznaczonych na digitalizację, co stanowi ważny krok w informatyzacji Polski. Cyfryzacja to siła napędowa, która przenika sferę życia społecznego i gospodarczego. Kluczowe jest, by właśnie teraz wesprzeć przedsiębiorców w skutecznym wykorzystaniu tych narzędzi. Rosnąca potrzeba optymalizacji kosztów czy automatyzacji procesów biznesowych wymaga od firm podjęcia konkretnych decyzji. To sprawia, że inwestycja w cyfryzację nie jest już wyborem, jest koniecznością.” – dodaje Edyta Malesza-Malatrat, dyrektorka ds. marketingu i PR w Symfonii.

Dyskusje w gronie ekspertów i praktyków

Symfonia Digital Day zgromadziła niemal 300 uczestników zarówno stacjonarnie jak i online, dostarczając merytorycznej wiedzy i dając możliwość poznania najnowszych trendów technologicznych. Partnerem wydarzenia była Fundacja Digital Poland.

W gronie prelegentów znaleźli się między innymi: dr Marcin Piątkowski (ekonomista i profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie), Zofia Dzik (CEO Instytutu Humanites), Magda Gajownik (Polski Fundusz Rozwoju), Paulina Kiewicz (Ministerstwo Rozwoju i Technologii), Ignacy Święcicki (Polski Instytut Ekonomiczny), Konrad Płachecki (Bank Gospodarstwa Krajowego), Izabela Taborowska (Fundacja Girls in Tech, Prezeska Zarządu oraz CIO w CyberClue), Bogdan Szymanowski (CEO Highway Automotive), Katarzyna Kowalska-Delamontagne (Salesforce), Piotr Mieczkowski (dyrektor zarządzający Fundacji Digital Poland), Piotr Ciski (CEO Grupy Symfonia), Edyta Malesza-Malatrat (CMO, Symfonia), Robert Zyskowski (CTO, Symfonia), Michał Otrębski (Head of Strategy, Symfonia), Bogdan Zatorski (ekspert biznesowo-prawny, Symfonia).

